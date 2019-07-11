Три человека погибли при пожаре в сельском доме в Кизлярском районе Дагестана

ТАСС, 11 июля. Взрослый и двое детей погибли при пожаре в сельском одноэтажном частном доме в Кизлярском районе Дагестана в ночь на четверг. Еще один человек пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Четыре человека пострадали, из них трое погибли. Из числа погибших двое детей", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре в доме в селе Крайновка поступило в 00:35. К тушению привлекались пять человек и две единицы техники. Площадь пожара составила 100 кв. м.