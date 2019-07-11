Внедорожник стоимостью почти 4 млн рублей угнали у пенсионера в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Неизвестный угнал внедорожник стоимостью около 4 млн рублей у пенсионера в Москве. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного главка полиции.

"10 июля в правоохранительные органы обратился пенсионер 1952 года рождения. Потерпевший заявил о краже его машины по адресу: Москва, ул. Молодцова. Установлено, что неизвестный от дома по этому адресу угнал внедорожник Toyota Land Cruiser 150. Материальный ущерб составил 3 млн 800 тыс. рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).