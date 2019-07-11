Врио министра природных ресурсов и экологии Чувашии подозревается в превышении полномочий

ТАСС, 11 июля. Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило уголовное дело в отношении врио министра природных ресурсов и экологии республики, который подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг следственным управлением СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, с декабря 2016 по март 2017 года подозреваемый, занимая должность заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики и являясь председателем экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы проекта освоения лесов, предоставил коммерческой организации лесной участок для добычи строительного песка карьерным способом и для заготовки древесины. При этом участок был отнесен к защитным, ценным, противоэрозионным лесам. Использование лесов этой категории для таких целей запрещено законом.

В период с марта 2017 по март 2018 года на участке были вырублены лесные насаждения площадью более 3,6 га. В результате государству причинен материальный ущерб в размере более 22 млн рублей.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства дела. Проверяется информация об иных противоправных действиях подозреваемого.