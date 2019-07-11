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Полиция задержала водителя "КамАЗа", протаранившего три автомобиля в Ленинградской области

В результате аварии погибла 14-летняя девочка, а еще семь человек получили травмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД по Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении водителя "КамАЗа", протаранившего три легковых автомобиля. Самого мужчину задержали, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека"). Водитель автомобиля "КамАЗ" задержан", - говорится в сообщении.

Авария произошла в среду вечером на 184-м км трассы "Кола". Грузовик врезался в три легковые машины, которые стояли на дороге и пропускали встречные автомобили, чтобы повернуть. Погибла девочка 2005 года рождения. Пострадали еще семь человек, у них травмы средней тяжести.

По данным полиции, ДТП произошло из-за того, что водитель "КамАЗа" не справился с управлением.

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