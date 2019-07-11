ФСБ в Самарской области выявила еще одного причастного к нападению на Нальчик в 2005 году

САМАРА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Самарской области установили еще одного причастного к нападению на Нальчик в октябре 2005 года, в результате которого были убиты 50 человек и еще 223 человека пострадали, об этом в четверг сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

"Сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области совместно с сотрудниками УФСИН России по Самарской области в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий в июне 2019 года получена информация о возможной причастности лица, отбывающего наказание в пенитенциарном учреждении региона, к деятельности незаконных вооруженных формирований северокавказского бандподполья и вооруженному нападению на г. Нальчик в 2005 году", - говорится в сообщении.

Сотрудники УФСБ установили, что ранее осужденный Приволжским окружным военным судом по статье УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" гражданин 1984 года рождения в 2005 году оказывал помощь членам незаконных вооруженных формирований, причастных к нападению на Нальчик в октябре 2005 года. В частности, он осуществил транспортировку огнестрельного оружия и боеприпасов (свыше 40 единиц автоматического оружия и пистолетов, пяти ящиков гранат, несколько тысяч боеприпасов), понимая, что указанные предметы будут использоваться в преступной деятельности радикальными группировками.

Полученные материалы направлены в следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике для использования в доказательной базе по уголовному делу, возбужденному Главным управлением Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО по статьям УК РФ "Убийство", "Террористический акт" и "Бандитизм".

Нападение на Нальчик

13 октября 2005 года в Нальчике произошло нападение на здания МВД КБР, пост ДПС "Хасанья", здания Центра "Т" ГУ МВД России по Южному федеральному округу, УФСБ России по КБР, УФСИН России по КБР и Нальчикского пограничного отряда № 43 СКПУ ПС ФСБ России, на оружейные магазины "Арсенал" и "Охотник плюс" и другие объекты, также участники бандподполья захватили мост через реку Шалушка.

В результате были убиты 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 15 человек из числа гражданского населения. Пострадал 131 человек из числа сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 92 жителя города. Было повреждено и уничтожено имущество, принадлежащее 19 юридическим и 153 физическим лицам. Собственникам этого имущества причинен материальный ущерб в размере, превышающем 54 млн рублей.