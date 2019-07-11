Бывшего заместителя мэра Оренбурга приговорили к 2,5 года за взятки

ОРЕНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд в Оренбурге приговорил бывшего заместителя главы города Геннадия Борисова к двум годам и шести месяцам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС в четверг рассказали в приемной суда.

"Лишение свободы на два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и также дополнительное наказание в виде лишения права занимать государственные должности три года. В СИЗО и под арестом он провел около года, это будет засчитано в срок отбывания наказания", - сказала собеседница агентства.

Бывший замглавы Оренбурга Геннадий Борисов был задержан 8 августа прошлого года с поличным при получении взятки в 2 млн рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости одной из компаний. Борисов был уволен с должности заместителя главы города в октябре 2018 года. Он курировал в администрации градостроительство, земельные вопросы и дорожное хозяйство. Мэр Оренбурга Евгений Арапов также был арестован по подозрению во взяточничестве в прошлом году.