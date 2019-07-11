Генконсульство РФ в Салониках подтвердило гибель двух россиян на полуострове Халкидики

АФИНЫ, 11 июля. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Салониках подтверждает гибель двух россиян во время сильнейшей грозы в местечке Неа Потидиа на полуострове Халкидики. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС по телефону генеральный консул России в Салониках Александр Щербаков.

"Мы связались с туристической компанией, по линии которой приехали на отдых россияне, получили от нее копии паспортов. Могу подтвердить гибель двух россиян - отца и его малолетнего сына. Фамилии и имена погибших я называть не буду. Могу только сказать, что мужчина - молодой, ему не было еще 40 лет, ребенку не исполнилось двух лет", - сказал он.

Генеральный консул рассказал, что семья из пяти россиян - муж с женой и трое малолетних детей - приехала на отдых 7 июля и остановилась в местечке Неа Потидиа. "В связи со страшной жарой, которая стоит в Греции уже две недели, на севере Греции разразилась сильнейшая гроза. Видимо, она застала отца с маленьким сыном, которые попытались искать убежище под деревом. Из-за сильного ветра дерево рухнуло, и, к сожалению, отец с сыном оказались погребены под ним", - сказал Щербаков.

По его словам, как констатировали медики, россияне погибли на месте. "Тела были доставлены в близлежащую клинику, где врачи констатировали, что смерть наступила мгновенно. Сейчас мы занимаемся вопросом отправки тел погибших в Россию и будем содействовать жене, чтобы она смогла как можно быстрее выехать с двумя детьми домой", - сообщил генконсул.

Сильнейшая гроза обрушилась на северные районы Греции в ночь со среды на четверг. На территории полуострова Халкидики прошли проливные дожди и сильный град, были повреждены здания и линии коммуникаций. По данным Agence France-Presse, погибли по меньшей мере пять иностранных туристов, в том числе двое россиян.