Причиной взрыва танкера в Махачкале мог стать газ в машинном отделении

МАХАЧКАЛА, 11 июля. /ТАСС/. Попадание газа в машинное отделение рассматривается в качестве основной причины взрыва на судне "ВФ Танкер-16", который произошел 11 июня в порту Махачкалы, сообщил ТАСС в четверг начальник Каспийского отдела Госморречнадзора МТУ Ространснадзора по СКФО Арсен Самедов.

"В 4 часа утра [11 июня] в машинном отделении образовалось газовое облако. После этого механик, который находился на вахте, почувствовал запах газа, спустился в машинное отделение, быстро закрыл все клапаны. Но все же была какая-то искра, произошел взрыв и задымление", - сказал Самедов, уточнив, что причина, по которой газ попал в помещение, пока не известна.

По его словам, в настоящее время продолжается расследование ЧП. "Сейчас проводятся криминалистические экспертизы, исследования в лаборатории МЧС", - пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел во время перекачки нефтепродуктов с танкера. В результате инцидента погибли три человека, трое были госпитализированы. Позже стало известно, что один из троих пациентов умер в больнице.