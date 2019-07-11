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В детском санатории "Орленок" в Пермском крае произошел пожар

Никто не пострадал

ПЕРМЬ, 11 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в здании детского санатория "Орленок", который расположен в селе Усть-Качка Пермского края, пострадавших нет, всех сотрудников и отдыхающих эвакуировали, сообщается на сайте МЧС региона.

"В 13:40 местного времени (11:40 мск) поступило сообщение о задымлении в здании детского санатория "Орленок" расположенного в селе Усть-Качка. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, электросетей. Люди эвакуированы, пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС, очаг возгорания и количество эвакуированных людей устанавливается, на данный момент идет тушение пожара.

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