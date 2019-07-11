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Самолет чешской авиакомпании совершил аварийную посадку в Будапеште

Никто не пострадал

ПРАГА, 11 июля. /ТАСС/. Самолет Boeing 737-400 чешской авиакомпании Smartwings совершил в четверг аварийную посадку в международном аэропорту Будапешта. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь компании Владимира Дуфкова.

"Самолет с 151 туристом на борту, следовавший из Будапешта на египетский курорт Хургада, из-за проблем с шасси был вынужден вернуться в аэропорт венгерской столицы", - сказала она.

Старший пилот, по ее словам, сообщил диспетчерским службам о повреждении при взлете покрышки одного из колес шасси. Рейс получил экстренное разрешение на возвращение в Будапешт.

В самолете, кроме туристов, находились также девять членов экипажа. Пилоты, как отметила Дуфкова, профессионально провели маневр аварийной посадки. Никто на борту авиалайнера не пострадал.

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