Уголовное дело возбуждено после вспышки кишечной инфекции в детском лагере в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Управление СК по Приморскому краю возбудило уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после массового заболевания детей в летнем лагере "Юный рыбак", сообщила в четверг журналистам старший помощник руководителя ведомства Аврора Римская.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ", - сообщила Римская.

О вспышке гастроэнтерита в летнем лагере в Лазовском районе Приморья стало известно во вторник. Диагноз подтвердился у 20 детей. В четверг они были выписаны из больницы.