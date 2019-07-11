Направлявшийся из Петербурга в Париж лайнер вернулся в Пулково по техническим причинам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия", который вылетел из Санкт-Петербурга в Париж, вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам, посадка прошла без ЧП, сообщил ТАСС представитель авиакомпании.

"Рейс из Санкт-Петербурга в Париж вернулся [в Пулково] по техническим причинам", - сказал представитель пресс-службы компании.

Он добавил, что после осмотра судна в аэропорту Петербурга авиакомпания приняла решение о выполнении рейса резервным бортом. "Резервный борт уже вылетел в Париж", - отметили в авиакомпании.

По данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, рейс номер 6635, который затем вернулся, был отправлен в Париж в 9:18 мск. Резервный самолет, по данным сервиса Flightradar24, вылетел около 14:00 мск.

Пассажирам, по данным авиакомпании, предоставили дополнительное питание.