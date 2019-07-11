Полиция задержала в Москве подозреваемого в торговле людьми

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Полиция задержала в Москве жителя Челябинской области по подозрению в торговле людьми, он пытался продать несовершеннолетнюю девушку в сексуальное рабство, сообщила в четверг ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Его задержали в одном из московских ресторанов, где он пытался продать шестнадцатилетнюю девушку за 500 тыс. рублей", - сообщила Волк.

Она добавила, что потерпевшая помещена в лечебное учреждение до передачи ее родителям.

Полицией установлено, что мужчина находил клиентов через закрытые группы в соцсетях, чтобы продавать молодых женщин и несовершеннолетних девушек в сексуальное рабство.

Возбуждено дело о торговле людьми (п. "б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).