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Полиция задержала в Москве подозреваемого в торговле людьми

Мужчина пытался продать шестнадцатилетнюю девушку в сексуальное рабство
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© Скриншот видео МВД России

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Полиция задержала в Москве жителя Челябинской области по подозрению в торговле людьми, он пытался продать несовершеннолетнюю девушку в сексуальное рабство, сообщила в четверг ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"Его задержали в одном из московских ресторанов, где он пытался продать шестнадцатилетнюю девушку за 500 тыс. рублей", - сообщила Волк.

Она добавила, что потерпевшая помещена в лечебное учреждение до передачи ее родителям.

Полицией установлено, что мужчина находил клиентов через закрытые группы в соцсетях, чтобы продавать молодых женщин и несовершеннолетних девушек в сексуальное рабство.

Возбуждено дело о торговле людьми (п. "б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).

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