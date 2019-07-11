Задержан мужчина, который сбил на машине двух полицейских в Протвине

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники органов внутренних дел задержали водителя автомобиля Ford, который сбил двух полицейских в подмосковном Протвине. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"10 июля при проверке документов на Академическом проезде в Протвине водитель автомобиля Ford Focus начал движение и совершил наезд на инспектора ДПС и находившегося рядом оперуполномоченного полиции, после чего машина правонарушителя съехала в кювет", - сказала она.

"При задержании правонарушитель - 35-летний местный житель - оказал сопротивление. При досмотре у злоумышленника обнаружен и изъят сверток с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством - героин массой более 4 гр", - добавила Петрова.

Она пояснила, что полицейские получили телесные повреждения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств", которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.