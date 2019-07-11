В Перми загорелось здание на территории центрального рынка

ТАСС, 11 июля. В Перми на территории центрального рынка загорелась кровля нескольких зданий, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"В 15:47 мск поступило сообщение о загорании зданий под одной крышей по улице Эпроновская, наблюдалось открытое горение крыши на площади 300 кв. м. По предварительным данным, все люди эвакуировались, погибших и пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Позднее в пресс-службе регионального МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать.

"Горит строение за рынком, пострадавших нет. Объявлена локализация возгорания на площади 300 кв. м", - рассказал собеседник агентства.