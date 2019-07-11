Суд отправил под домашний арест мужа сбежавшей с 20 млн рублей кассира башкирского банка

УФА, 11 июля. /ТАСС/. Суд в Уфе на два месяца отправил под домашний арест мужа кассира коммерческого банка по обвинению в краже денег, которые, как предполагается, присваивала его жена, сообщило в четверг журналистам МВД Башкирии.

"Сегодня Орджоникидзевским районным судом города Уфы фигуранту уголовного дела о краже в особо крупном размере из финансово-кредитного учреждения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В конце мая представитель банка сообщил в полицию, что из его кассы пропали более 20 млн рублей. В преступлении заподозрили сотрудницу банка. В отношении женщины возбудили дело о присвоении денег (ч. 4 ст. 160 УК РФ), в начале июля ее арестовали на два месяца, предъявив ей обвинение.

Позже задержали ее мужа. По версии следствия, мужчина неоднократно приезжал в банк и получал от жены похищенные деньги, в том числе в иностранной валюте, а затем тратил их на ставки на спорт. В отношении него возбудили дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ), ему также предъявлено обвинение.