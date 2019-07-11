Летевший из Петербурга на Корфу самолет столкнулся с птицей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия", который выполнял рейс из Санкт-Петербурга на греческий остров Корфу, во время полета столкнулся с птицей, обратный рейс будет выполнен резервным бортом, сообщили ТАСС в авиакомпании в четверг.

"При выполнении рейса Санкт-Петербург - Корфу рейсом 5791 произошло столкновение лайнера с птицей. По прилету в аэропорт греческого острова технические специалисты осмотрели воздушное судно, после чего авиакомпанией было принято решение о предоставлении пассажирам резервного воздушного судна", - сказал представитель компании.

Он добавил, что резервный самолет был отправлен из московского аэропорта Внуково. Пассажирам, которые будут ожидать задержанного рейса, предоставили дополнительное питание, отметили в авиакомпании "Россия".

По данным онлайн-табло на сайте авиакомпании, рейс из Петербурга на Корфу вылетел около 3:00 мск в четверг. Обратный рейс номер 5792, по данным табло Пулково, ожидают в петербургском аэропорту в 22:40, хотя изначально его прибытие было назначено на 11:15 мск. Таким образом задержка составляет около 12 часов. Рейс должен обслуживать самолет Boeing 737-800.