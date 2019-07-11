Генпрокуратура РФ признала нежелательной канадскую НПО "Всемирный конгресс украинцев"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельности канадскую неправительственную организацию "Всемирный конгресс украинцев ". Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев") (Канада). Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.