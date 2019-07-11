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Пожарные ликвидировали открытое горение в здании рядом с центральным рынком Перми

Информация о пострадавших пока не поступала

ПЕРМЬ, 11 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в строении, расположенном рядом с центральным рынком в Перми, где произошел пожар. Об этом журналистам сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Денис Поздеев.

Сообщение о пожаре в здании на улице Эпроновская рядом с Центральным колхозным рынком в Перми поступило в 17:48 местного времени (15:48 мск). Как видно из опубликованных в соцсетях видео очевидцев, над территорией поднимался густой черный дым, пожар затронул несколько зданий, большинство из которых находятся под одной кровлей, в них располагается хостел, торговые точки, кафе и др. Информация по пострадавшим в МЧС не поступала. Площадь возгорания - 300 кв. метров.

"На данный момент у нас ликвидация открытого горения, личный состав занимается разбором, проливкой и проверкой помещений", - сказал он.

Поздеев добавил, что из строений было эвакуировано пять газовых баллонов, при этом "внутри произошла вспышка одного или двух баллонов, что способствовало распространению огня".

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