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СМИ: число жертв двух взрывов в Африне увеличилось до 14

Ранения получили 35 человек, отмечает Al Alam

ТАСС, 11 июля. Число жертв двух взрывов в городе Африн на севере Сирии возросло до 14. Как сообщил телеканал Al Alam, среди погибших - восемь мирных граждан, в том числе двое детей, и шестеро боевиков из вооруженных группировок, поддерживаемых Турцией.

Ранения получили еще 35 человек. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

Первый теракт был устроен на въезде в город возле контрольно-пропускного пункта боевиков. Затем в центре Африна на воздух взлетела начиненная взрывчаткой автоцистерна с топливом.

Африн, расположенный в 65 км к западу от Алеппо, был оккупирован турецкими войсками и воюющими на стороне Анкары оппозиционными формированиями 18 марта прошлого года в рамках операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны". С тех пор курды не прекращают вооруженных вылазок против турецких военнослужащих и боевиков сирийской оппозиции.

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