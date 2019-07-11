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В ДТП в Краснодаре пострадали 12 человек

Полиция начала проверку по факту инцидента

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Двенадцать человек доставлены в больницы для обследования после столкновения маршрутки с грузовиком в Краснодаре, сообщили журналистам в региональном Минздраве.

Ранее сообщалось о девяти доставленных в больницу.

"За медицинской помощью обратилось 12 взрослых. На месте работали семь бригад скорой медицинской помощи. Пациенты доставлены в больницы Краснодара для обследования и лечения", - говорится в сообщении министерства.

В новость были внесены изменения (21:25 мск) - меняется число пострадавших. 

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