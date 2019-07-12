Причиной массового заболевания в интернате в Хабаровском крае стала сальмонелла

ХАБАРОВСК, 12 июля. /ТАСС/. Число заболевших в психоневрологическом интернате в Эльбане в Хабаровском крае достигло 215 человек. Причиной вспышки инфекции, по предварительным данным, стала сальмонелла, сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

Вспышка инфекции началась 10 июля.

"По состоянию на 12 июля 2019, 10:00 (03:00 мск) общее количество заболевших в очаге острой кишечной инфекции нарастающим итогом составило 215 человек. На предварительном этапе расшифровки взятых у заболевших проб выделена сальмонелла", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 194 пациента с легкой формой заболевания размещены в отдельном корпусе интерната, где организован инфекционный стационар. Еще 21 человек госпитализирован. Состояние двух человек оценивается как средней степени тяжести.

Эльбанский психоневрологический интернат предназначен для проживания граждан пожилого возраста, а также граждан, страдающих психическими расстройствами, и инвалидов от 18 лет. Там постоянно находятся 456 человек.