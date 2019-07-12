Полуторагодовалая девочка погибла при падении с восьмого этажа гостиницы в Сочи

СОЧИ, 12 июля. /ТАСС/. Полуторагодовалая девочка погибла при падении с балкона восьмого этажа отеля в Сочи, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, вечером 11 июля девочка со своим отцом находилась на балконе отеля, расположенного на проспекте Континентальном в Адлерском районе Сочи.

"В ходе игры ребенок облокотился на стеклянное ограждение балкона, в результате чего стекло не выдержало вес ребенка и девочка выпала с балкона. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, но несмотря на оказанную потерпевшей медицинскую помощь, она скончалась", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть человека").