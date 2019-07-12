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В Москве столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи

По предварительным данным, пострадали два человека

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи на Карамышевской набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Сегодня днем на Карамышевской набережной, 2, произошло столкновение легкового автомобиля и кареты скорой помощи. По предварительным данным, два человека пострадали", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в какой из машин находились пострадавшие.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины аварии.

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