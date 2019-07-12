В Новгородской области при проверке лесного хозяйства выявили ущерб в 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Рослесхоз выявил ущерб в 1,3 млрд рублей в ходе проверки лесного хозяйства в Новгородской области, которую сотрудники ведомства провели совместно с ФСБ. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства.

"Проведенная Рослесхозом при содействии ФСБ России плановая проверка исполнения лесного законодательства в Новгородской области вновь выявила факты многочисленных нарушений. Предполагаемый ущерб государству составляет более чем 1,3 млрд рублей. На основании установленных комиссией Федерального агентства лесного хозяйства фактов нарушений лесного законодательства в лесах Новгородской области управление ФСБ России по Новгородской области проводит изъятие документов в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области. Эти документы могут иметь доказательственное значение для возбуждения уголовных дел коррупционной направленности", - сообщили в пресс-службе.

"В частности, в ходе проверки было установлено, что в материалах лесоустройства, проведенного в 2015 и 2016 годах, были исключены сведения об особо защитных участках лесов, общая площадь которых составила более 50 тыс. га. По договорам купли-продажи, подлежащим отмене, выявлены факты несоответствия материалов отвода и таксации лесосек фактическому состоянию спелых и перестойных насаждений, назначенных в рубку. При выборочном обследовании этих лесосек выявлено восемь случаев заготовки древесины с признаками незаконной рубки. В результате предполагаемый вред лесам оценивается более чем в 67 млн рублей", - сказали в Рослесхозе.

Там также отметили, что во время инспекции выявлены нарушения при проведении аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений на землях лесного фонда, находящихся в государственной собственности в соответствии с ч. 2 ст. 29.1 Лесного кодекса РФ.

В ведомстве напомнили, что с ноября 2018 года по январь 2019 года Рослесхоз провел серию внеплановых проверок Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области. Тогда материалы проверок были направлены в органы следствия и послужили основанием для возбуждения восьми уголовных дел различной, в том числе коррупционной, направленности. В феврале этого года Федеральное агентство лесного хозяйства внесло представление губернатору Новгородской области Андрею Никитину об освобождении от занимаемой должности первого заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области - директора департамента лесного хозяйства Анатолия Кудрицкого. "Однако тогда глава региона сообщил, что кадровые решения будут приняты по итогам плановой проверки, которая завершилась в пятницу", - отметили в Рослесхозе.