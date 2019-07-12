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Группа туристов перевернулась на катамаране при сплаве по реке в КЧР

Спасатели ведут поиски четырех человек

ЧЕРКЕССК, 12 июля. /ТАСС/. Четыре туриста из Калининградской области перевернулись при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 16:10 12 июля в оперативную дежурную смену федерального казенного учреждения "Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по КЧР" поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Красный Карачай Зеленчукского района группа туристов из четырех человек перевернулась на катамаране при сплаве по реке Аксаут", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что ранее туристы из Калининградской области в составе группы из пяти человек были зарегистрированы в МЧС. Поиском занимаются восемь спасателей при помощи одной единицы техники и одного плавательного средства.

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РоссияКарачаево-Черкесия
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