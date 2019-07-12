В Омске легковой автомобиль выполнил двойное сальто после наезда на препятствие

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль дважды перевернулся в воздухе после наезда на препятствие возле торгового центра "МЕГА" в Омске, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

"Информация поступила в 5:20 утра (2:20 мск), водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. С места происшествия он скрылся, в медицинские учреждения никто не обращался", - сказали в пресс-службе.

Инцидент попал на камеры наблюдения. На кадрах, опубликованных в социальных сетях и местных СМИ, видно, как автомобиль выезжает с парковки и, зацепившись за препятствие, дважды переворачивается в воздухе и падает на бок. Комментаторы отмечают, что на выезде с парковки мог быть натянут трос, который не заметил водитель.