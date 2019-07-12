Тете избитой в Ингушетии семилетней девочки предъявили обвинение

МАГАС, 12 июля. /ТАСС/. Тете семилетней девочки, которая подозревалась в избиении ребенка, предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по Ингушетии в пятницу.

Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. Ребенка доставили 5 июля в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где при обследовании у нее выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачи пытаются спасти большую площадь правой руки девочки, пострадавшую сильнее всего.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ингушетии предъявлено обвинение в отношении ранее задержанной Ганиевой М.Ю. о причинении тяжкого вреда здоровью семилетней девочки по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего", - отмечается в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия.

Обвиняемая - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится девочке родной тетей со стороны отца, была задержана 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники.