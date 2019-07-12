В Якутии возбудили дело по факту стрельбы, в результате которой погиб росгвардеец

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о стрельбе в Якутии, в результате которой погиб росгвардеец, прибывший вместе с сотрудником полиции по жалобе на семейный конфликт. Об этом ТАСС сообщила в пятницу официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Следственными органами СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - сообщила Петренко.

Ранее в пятницу около 23 часов по местному времени женщина обратилась в дежурную часть отдела МВД по Среднеколымскому району с сообщением о конфликте с супругом и потенциальной угрозе для ее жизни. На место происшествия направились помощник дежурного отдела полиции и сотрудник Росгвардии. Когда они прибыли, супруг заявительницы открыл стрельбу по патрульной машине из карабина "Тигр". От полученных огнестрельных ранений росгвардеец погиб, а полицейский госпитализирован с ранением. Нападавший совершил самоубийство.

Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей и супругу нападавшего, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате СК.