МВД возбудило дело о жестоком обращении с животными после инцидента с собакой в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после инцидента в поселке Янино в Ленинградской области, когда мужчина привязал собаку к мопеду и волочил ее по улице. Об этом сообщили ТАСС в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными")", - сказал представитель ведомства.

Фигуранту по данной статье может грозить штраф, либо обязательные работы или ограничение свободы на срок до одного года, либо арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

Ранее в управлении МВД сообщили, что в полицию от очевидца поступило сообщение о том, что в поселке Янино мужчина привязал собаку к мопеду и волочил ее за собой по улице. Полицейские задержали подозреваемого, по данным ведомства, в результате инцидента собака получила травмы и в настоящее время находится в ветеринарной клинике.