В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие

УФА, 13 июля. /ТАСС/. Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие. Об этом в субботу сообщается на сайте МВД Башкирии.

"В 4 утра [местного времени (02:00 мск)] около одного из развлекательных заведений в Советском районе города Уфы произошла драка между посетителями. Находившийся неподалеку патруль полиции принял меры для пресечения правонарушения, однако несколько человек, участвовавших в конфликте, нанесли одному из сотрудников полиции телесные повреждения и завладели его табельным оружием", - сказано в сообщении. Подозреваемые покинули место происшествия на автомобиле. Сотрудника полиции с травмами госпитализировали, сообщается на сайте.

Отмечается также, что полиция разыскивает участников нападения и похищенное у полицейского оружие, выясняются все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ ( "Применение насилия в отношении представителя власти").