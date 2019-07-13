СМИ: на юге Филиппин 25 человек пострадали в результате землетрясения

ТАСС, 13 июля. По меньшей мере 25 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,8, произошедшего на юге Филиппин. Об этом сообщил в субботу телеканал Channel News Asia со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, "некоторые жилые дома и здания были повреждены, в их стенах появились трещины". Сообщается, что пациенты районной больницы филиппинского города Мадрида были экстренно эвакуированы из-за угрозы обрушения здания.

Информации о состоянии здоровья пострадавших пока не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в субботу на острове Минданао на юге Филиппин. По сообщению Геологической службы США, эпицентр удара стихии располагался в 5 км к юго-востоку от муниципалитета Кантилан (провинция Южный Суригао), где проживают свыше 30 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине около 12 км.