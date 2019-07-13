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Из-за аварии на трубопроводе в Ясном под Оренбургом без воды остались 13 тыс. человек

В аварийно-восстановительных работах принимают участие 20 человек и 13 единиц техники

ОРЕНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Авария на трубопроводе холодного водоснабжения (ХВС) произошла на Чесночной улице в городе Ясный Оренбургской области, воду отключили в 117 домах, где проживают более 13 тыс. человек, а также в семи социально-значимых объектах. Об этом в субботу сообщается на сайте ГУ МЧС региона.

"13 июля в 10:55 [местного времени (08:55 мск) в оперативно-дежурную службу поступило сообщение о порыве трубопровода ХВС по адресу: город Ясный, улица Чесночная. В зону отключения попали 117 домов различной этажности (13 033 человек, в том числе 4 053 детей), семь социально значимых объектов", - сказано в сообщении.

По информации МЧС, ведутся аварийно-восстановительные работы, в них задействовано 20 человек и 13 единиц техники, для жителей организован подвоз питьевой воды.

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