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СМИ: в Китае четыре человека погибли при крушении прогулочного катера

Всего на борту было семь человек, отмечает портал Sina

ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в городе Юэян на территории Центрального Китая в результате крушения скоростного прогулочного катера. Об этом сообщил в субботу информационный портал Sina.

По его данным, ЧП произошло в пятницу на озере Наньху в 21:25 по местному времени (16:25 мск). В момент происшествия на борту находились семь человек, трех из них удалось быстро извлечь из воды.

Для проведения спасательных работ власти мобилизовали девять судов и более 120 человек. Поиски были затруднены неблагоприятными погодными условиями и завершились лишь в субботу во второй половине дня. Согласно официальной версии, катер перевернулся и затонул из-за течи в бортовой прошивке. Полиция выясняет детали происшествия, ведется следствие.

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