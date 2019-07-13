В Дзержинске локализовали пожар на складе бывшего завода "Заря"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Пожар произошел на территории бывшего завода "Заря", на площади 2400 кв. м загорелся склад с бумагой. Как говорится в сообщении пресс-службы МЧС Нижегородской области, возгорание локализовали, никто не пострадал.

"Пожар по рангу второй, территория не действующего предприятия "Дзержинский завод химического оборудования "Заря". По прибытию установлено, что происходит горение макулатуры внутри металлического ангара на площади 2400 кв. м. Погибших, пострадавших нет. В 11:32 (мск) пожар локализован", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Дзержинска, химического производства на заводе нет, склад не действующий, угроза населению отсутствует.