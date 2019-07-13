Первого замначальника СКЖД арестовали по подозрению в получении взятки в 1,5 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе Южного управления на транспорте Следственного комитета России.

"13 июля 2019 года Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца первому заместителю начальника Северо-Кавказской железной дороги", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании первого замначальника СКЖД, обысках в его доме и на рабочем месте. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), добавили в СК.

По данным следствия, первый заместитель СКЖД и заместитель начальника управления по оперативной работе Кавказского района "получили взятку в виде денежных средств в сумме более 1,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного продвижения составов поездов указанной организации".