В Саратовской области четверо военных пострадали при возгорании автоцистерны

ТАСС, 13 июля. Четверо военнослужащих получили травмы в результате возгорания в субботу автоцистерны в одной из воинских частей в Саратовской области. Об этом сообщили ТАСС в командовании Саратовского гарнизона.

Инцидент произошел днем в одном из подразделений обеспечения Вооруженных сил при заправке автоцистерны топливом.

"Штатным пожарным подразделением совместно с расчетами МЧС пожар потушен. Распространения огня за пределы территории подразделения нет. В результате происшествия получили травмы 4 военнослужащих, которые оперативно доставлены в медицинское учреждение", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что жизни пострадавших угрозы нет. Для установления причин ЧП командование воинской части проводит проверку.