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Пострадавшего при стрельбе в Якутии полицейского отправили санрейсом в Якутск

Его состояние оценивают как стабильно тяжелое

ЯКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Пострадавшего при стрельбе в городе Среднеколымск на севере Якутии сотрудника отправили рейсом санавиации в столицу региона. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МВД по Якутии.

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"В настоящее время состояние пострадавшего оценивается врачами как стабильно тяжелое. Его отправили санрейсом из Среднеколымска в Якутск. Самолет уже вылетел из Среднеколымского района", - рассказали в пресс-службе.

В ночь с пятницы на субботу житель Якутии открыл огонь по наряду правоохранителей, прибывшим на вызов. В результате стрельбы погиб сотрудник Росгвардии, полицейский получил ранение и был доставлен в местную больницу. Нападавший совершил самоубийство. Ночью полицейского прооперировали, его состояние оценивалось медиками как тяжелое.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате СК России.

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