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В Ровненской области Украины от взрыва неизвестного предмета погибли двое детей

Как сообщили в ГСЧС страны, взрыв произошел при попытке открытия сейфа, который находился в хозяйственной постройке на частном дворе

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Двое детей погибли в поселке Смыга Ровненской области на Украине в результате взрыва неустановленного предмета. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"13 июля в 12:06 в ГСЧС поступила информация, что в поселке городского типа Смыга Дубенского района при попытке открытия сейфа, который находился в хозяйственной постройке на частном дворе, произошел взрыв неустановленного предметы в результате чего погибли двое детей (2006, 2007 года рождения)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что взрывом повреждены окна и двери здания.

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