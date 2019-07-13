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В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих

Еще два человека получили травмы

ТАСС, 13 июля. Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии, сообщили ТАСС в субботу в ГИБДД.

"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих. "В результате ДТП четверо из них погибли", - сказал собеседник агентства.

Также пострадал водитель грузовика и один из рабочих, они госпитализированы.

По данным Госавтоинспекции, дорожники красили ограждения. Предупреждающие знаки и конусы о работах были установлены.

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