Поисковики нашли тело десятой погибшей на реке в Туве

ТАСС, 13 июля. Поисковики нашли тело пассажирки автомобиля УАЗ, упавшего в пятницу в реку Шуй у села Тээли в Туве. Таким образом, обнаружены тела всех десяти погибших в результате трагедии, сообщается на сайте управления СК РФ по Республике Тыва.

"В ходе проведенных поисковых работ тело десятой пострадавшей обнаружено сегодня в водах русла реки Шуй", - говорится в сообщении.

В пятницу автомобиль УАЗ, в котором 12 человек возвращались с чабанской стоянки, пересекал вброд реку Шуй у села Тээли в Бай-Тайгинском районе и опрокинулся в воду. На месте происшествия обнаружили тела девяти погибших, шесть из которых были несовершеннолетними. Одна женщина пропала без вести, теперь ее тело найдено. Двум мужчинам удалось спастись.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц"). Для установления причины смерти всех десяти человек назначили судебно-медицинскую экспертизу. "По предварительным данным, причиной смерти всех потерпевших является утопление в воде", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что власти Тувы возьмут на себя расходы по организации похорон погибших. В республике 12 и 13 июля объявлен траур по погибшим.