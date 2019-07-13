В ДТП с грузовиком на трассе Уфа - Оренбург погибли четыре человека

УФА, 13 июля. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и микроавтобуса произошло в субботу на трассе Уфа - Оренбург, погибли четыре человека, еще трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

"Автоцистерна на базе грузовика, по предварительной информации, наехала на стоявший микроавтобус УАЗ, в результате наезда четыре человека погибли, трое получили травмы", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы ГИБДД региона, погибли рабочие дорожной службы, пострадавшие с травмами доставлены в больницу. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.