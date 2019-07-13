Гражданин Канады задержан в Китае

ОТТАВА, 13 июля. /ТАСС/. Китайские власти задержали еще одного гражданина Канады. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC со ссылкой на представителя канадского МИД.

Канадец, чье имя в ведомстве не раскрывают, был задержан в городе Яньтай на востоке КНР в пятницу. Консульские службы Канады уже оказывают ему необходимую помощь. Причины задержания пока не сообщаются.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил Мэн Ваньчжоу под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора. Последний является главой международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест.