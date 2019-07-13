СМИ: украинские силовики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли в субботу вечером минометный удар по району Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 22:30 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Авдеевки в направлении Ясиноватой с применением минометов калибром 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Донецкой фильтровальной станции. На данный момент выпущено 3 мины калибром 120 мм. Персонал находится в укрытии", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей (ДАН).

Общее число потребителей станции превышает 400 тысяч человек, уточняет ДАН. Она находится в прифронтовой зоне вблизи Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии фронта.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск), но его в ту же ночь нарушили украинские силовики. На заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 19 июня в Минске ключевым пунктом повестки был вопрос о новом - "хлебном" - перемирии, однако сторонам не удалось прийти к согласию. На встрече Контактной группы 2 июля представители Киева и республик Донбасса также не смогли договориться о новом перемирии.