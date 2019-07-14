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СМИ: число погибших в результате наводнений и оползней в Непале возросло до 43

Мобилизованы около 28 тысяч сотрудников сил безопасности

ТАСС, 14 июля. Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в Непале, возросло до 43. Об этом в воскресенье сообщило агентство ANI.

Ранее сообщалось о 32 погибших. Отмечается, что еще 24 человека числятся пропавшими без вести, около 20 пострадали.

Проливные дожди начались в Непале в четверг. Стихия затронула 21 район страны, 850 человек были эвакуированы. Около 28 тыс. сотрудников сил безопасности мобилизованы для того, чтобы оказать необходимую помощь. Власти Непала настоятельно рекомендуют местным жителям оставаться в безопасных местах.

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