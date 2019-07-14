В Краснодаре ликвидирован пожар на территории цеха по производству сои

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание, возникшее на территории цеха по производству сои в поселке Белозерный в Краснодаре. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 04:14 мск 14 июля - ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не превышен.

По данным директора предприятия "Дары Кубани", на территории которого произошло возгорание, Николая Чабана, производство сои на предприятии будет временно приостановлено, ущерб от пожара оценивается в десятки миллионов рублей. Предварительной причиной пожара стало возгорание двигателя установки по производству сои из жмыха, уточнил Чабан.

Ранее сообщалось о том, что горят емкости с маслом на территории цеха по производству сои, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Возгорание локализовано на площади 1,2 тыс. кв. м.