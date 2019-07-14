В Тверской области два человека погибли при крушении дельталета

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Дельталет разбился в Кимрском районе Тверской области, погибли два человека. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня, примерно 6:00, в поле вблизи деревни Киселево Кимрского района Тверской области обнаружены обломки дельталета, накануне вылетевшего из деревни Владышино. На борту находились два жителей Московской области 1972 и 1964 года, которые в результате крушения скончались", - сказала Марковская.

После происшествия началась доследственная проверка. На месте крушения работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.