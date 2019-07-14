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Спасатели ищут альпиниста, которому стало плохо при восхождении на Эльбрус

Он почувствовал недомогание на высоте 3850 м

НАЛЬЧИК, 14 июля. /ТАСС/. Спасатели в Кабардино-Балкарии ведут поиск альпиниста, который при восхождении на Эльбрус почувствовал себя плохо на высоте 3850 м. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС.

"В 18:55 мск в воскресенье в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 3850 м альпинисту из города Нальчик стало плохо при акклиматизации (признаки горной болезни)", - говорится в сообщении.

На помощь альпинисту направлены трое спасателей.

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