Работа саратовского аэропорта восстановлена после инцидента с самолетом

САРАТОВ, 14 июля. /ТАСС/. Работа единственного в Саратовской области аэропорта "Саратов-Центральный" восстановлена после инцидента с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в воскресенье. Такие данные следуют из онлайн-табло аэропорта.

На данный момент в аэропорту совершил посадку самолет из Москвы, также аэропорт готов в ближайшее время принять самолет, следующий из Сочи.

Четыре авиарейса было задержано, еще один отменен после инцидента. По предварительным данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, пассажирский авиалайнер сообщением Сургут - Саратов выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Саратова. На борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, пострадавших нет.

Следственные органы проводят доследственную проверку.