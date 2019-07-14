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При столкновении двух машин в Ленинградской области пострадали пять человек

Они направлены в больницу Гатчины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Автомобиль "ВАЗ" столкнулся с иномаркой Chevrolet на федеральной трассе А120 в Ленинградской области в воскресенье вечером. В результате аварии пострадали пять человек, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"На участке трассы А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" произошло столкновение автомобиля "ВАЗ" с автомобилем Chevrolet Lanos. В результате ДТП пострадали пять человек", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В сообщении отмечается, что все пострадавшие направлены в больницу Гатчины в Ленинградской области.

"По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в управлении ГИБДД.

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