При столкновении двух машин в Ленинградской области пострадали пять человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Автомобиль "ВАЗ" столкнулся с иномаркой Chevrolet на федеральной трассе А120 в Ленинградской области в воскресенье вечером. В результате аварии пострадали пять человек, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"На участке трассы А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" произошло столкновение автомобиля "ВАЗ" с автомобилем Chevrolet Lanos. В результате ДТП пострадали пять человек", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В сообщении отмечается, что все пострадавшие направлены в больницу Гатчины в Ленинградской области.

"По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в управлении ГИБДД.